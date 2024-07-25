Манель Кап: В этой игре есть уровне и Мокаеву еще рано драться за титул

, топовый боец UFC в категории до 56,7 кг, заявил , чторано драться за титул чемпиона в наилегчайшем весе.

«На мой взгляд, для него это слишком рано. В этой игре есть уровни. Мокаев никогда не встречался с бойцом чемпионского уровня, и я вижу много ошибок в его игре — вот почему я говорю, что для него еще слишком рано. Пантожа может многое сказать о нем, потому что раньше они тренировались вместе, и я знаю, что Александре часто переводил его на землю и заставлял сдаваться. И именно по этой причине Мокаев больше не тренируется в ATT»

Мокаев и Кап подерутся в предварительном карде на турнире UFC 304 в Манчестере. Бойцы сейчас занимают шестую и восьмую строчки в рейтинге наилегчайшего дивизиона.