О’Мэлли: Нурмагомедову нравится слетать с боев, вряд ли он подерется с Сэндхагеном

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе заявил , чтооткажется от боя с

«Нурмагомедову нравится слетать с боев, так что вряд ли он подерется с Сэндхагеном. Я буду удивлен, если этот бой состоится. Я удивлен, что Кори такой большой аутсайдер. Я думаю, что Кори — один из самых опытных парней во всем UFC. Я не удивлюсь, если Кори вообще победит его. Да я выбираю Сэндхагена. Я думаю, что Умар не так хорош, как все о нем говорят. Я просто думаю, что Кори лучше»

Кори Сэндхаген встретится с непобежденным Умаром Нурмагомедовым в главном бою вечера в формате пяти раундов на турнире в Абу-Даби в ночь с 3 на 4 августа.

Ожидается, что победитель противостояния получит статус претендента на титул в легчайшем дивизионе UFC.