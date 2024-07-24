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    О’Мэлли: Нурмагомедову нравится слетать с боев, вряд ли он подерется с Сэндхагеном

    Бои ММА UFC Сборная России Умар Нурмагомедов Шон О'Мэлли
    Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Шон О’Мэлли заявил, что Умар Нурмагомедов откажется от боя с Кори Сэндхагеном.

    Умар Нурмагомедов
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    Умар Нурмагомедов

    «Нурмагомедову нравится слетать с боев, так что вряд ли он подерется с Сэндхагеном. Я буду удивлен, если этот бой состоится. Я удивлен, что Кори такой большой аутсайдер. Я думаю, что Кори — один из самых опытных парней во всем UFC. Я не удивлюсь, если Кори вообще победит его. Да я выбираю Сэндхагена. Я думаю, что Умар не так хорош, как все о нем говорят. Я просто думаю, что Кори лучше»

    Кори Сэндхаген встретится с непобежденным Умаром Нурмагомедовым в главном бою вечера в формате пяти раундов на турнире в Абу-Даби в ночь с 3 на 4 августа.

    Ожидается, что победитель противостояния получит статус претендента на титул в легчайшем дивизионе UFC.

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