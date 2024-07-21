Восходящая звезда UFC Рауль Росас подерется с Киленгом Аори

Восходящая звезда легчайшей весовой категории UFCузнал имя своего следующего соперника в промоушене. Американец подерется с

Их поединок состоится на турнире UFC 306 в одном карде с титульником в этом же весе между Мерабом Двалишвили, партнером по команде Росаса, и действующим чемпионом Шоном О’Мэлли.

Рауль сейчас идет в промоушене на серии из двух выигранных поединков кряду. В предыдущей встрече он удосрочил во втором раунде Рикки Турсиоса, одолев его удушающим приемом.

До этого Росас победил техническим нокаутом за полторы минуты Теренса Митчелла. Его очередной соперник Киленг Аори в последнем бою выиграл по очкам у Джонни Муньоза.