Стерлинг готов подписать контракт на бой с Евлоевым в сентябре в Париже

Экс-обладатель титула в легчайшем весе UFCсогласен драться с непобежденным представителем из России

Американец заявил, что готов подписать контракт на поединок и выступить на сентябрьском турнире в Париже. В своем предыдущем бою Стерлинг одолел единогласным решением судей Кэлвина Каттара.

Тогда «Алджо» дебютировал в полулегком весе, после чего сразу же поднялся на восьмую строчку в рейтинге. До боя с Каттаром Стерлинг проиграл нокаутом Шону О’Мэлли и потерял титул в легчайшем дивизионе.

Евлоев в предыдущем поединке одолел единогласным решением судей Арнольда Аллена. Мовсар на данный момент располагается на пятой позиции в ростере полулегковесов UFC.