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    Стерлинг готов подписать контракт на бой с Евлоевым в сентябре в Париже

    Бои ММА Сборная России Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг
    Экс-обладатель титула в легчайшем весе UFC Алджамейн Стерлинг согласен драться с непобежденным представителем из России Мовсаром Евлоевым.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    Американец заявил, что готов подписать контракт на поединок и выступить на сентябрьском турнире в Париже. В своем предыдущем бою Стерлинг одолел единогласным решением судей Кэлвина Каттара.

    Тогда «Алджо» дебютировал в полулегком весе, после чего сразу же поднялся на восьмую строчку в рейтинге. До боя с Каттаром Стерлинг проиграл нокаутом Шону О’Мэлли и потерял титул в легчайшем дивизионе.

    Евлоев в предыдущем поединке одолел единогласным решением судей Арнольда Аллена. Мовсар на данный момент располагается на пятой позиции в ростере полулегковесов UFC.

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