Тренер «Канело»: Сауль не боится Бенавидеса и не убегает от него

, тренер опроверг заявления о том, что его подопечный боится боя с непобежденным боксером

«Я не думаю, что "Канело" кого-то боится. "Канело" был на ринге со многими парнями. Я слышал, как многие люди говорили, что он боялся Геннадия Головкина, но он дрался с ним три раза. Сауль не боится Бенавидеса и не убегает от него. Возможно, Дэвид проявил неуважение к нему из-за эгоизма, и "Канело" считает, что ему не обязательно встречаться с ним лицом к лицу, но лично я не думаю, что он напуган»

Сауль Альварес абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе. Дэвиду Бенавидесу принадлежат временные титулы по версиям WBC в этой категории и в полутяжелом дивизионе.