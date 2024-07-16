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    Тренер «Канело»: Сауль не боится Бенавидеса и не убегает от него

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Дэвид Бенавидес Геннадий Головкин
    Тревор Маккамби, тренер «Канело», опроверг заявления о том, что его подопечный боится боя с непобежденным боксером Дэвидом Бенавидесом.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    «Я не думаю, что "Канело" кого-то боится. "Канело" был на ринге со многими парнями. Я слышал, как многие люди говорили, что он боялся Геннадия Головкина, но он дрался с ним три раза. Сауль не боится Бенавидеса и не убегает от него. Возможно, Дэвид проявил неуважение к нему из-за эгоизма, и "Канело" считает, что ему не обязательно встречаться с ним лицом к лицу, но лично я не думаю, что он напуган»

    Сауль Альварес абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе. Дэвиду Бенавидесу принадлежат временные титулы по версиям WBC в этой категории и в полутяжелом дивизионе.

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