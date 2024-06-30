Гэрри победил Пейджа единогласным решением судей на UFC 303

В рамках первого поединка основного карда турнира UFC 303в полусредней весовой категории одолел единогласным решением судей со счетом 29:28

Ирландец подходил к данному противостоянию в статусе седьмого номера рейтинга категории до 77,1 кг. Пейдж в преддверии этой встречи располагался на 14-й строчке.

Для Майкла это был только второй бой в UFC. Напомним, что дебютировал он на 299-м номером турнире с победы по очкам над Кевином Холлэндом.

Для Гэрри успех в поединке с Пейджем стал 15-м в карьере. Ирландец еще не потерпел в смешанных единоборствах ни единого поражения. В UFC он дебютировал в ноябре 2021 года.