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    Гэрри победил Пейджа единогласным решением судей на UFC 303

    Бои ММА UFC
    В рамках первого поединка основного карда турнира UFC 303 Иэн Гэрри в полусредней весовой категории одолел единогласным решением судей со счетом 29:28 Майкла Пейджа.

    Иэн Гэрри
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    Иэн Гэрри

    Ирландец подходил к данному противостоянию в статусе седьмого номера рейтинга категории до 77,1 кг. Пейдж в преддверии этой встречи располагался на 14-й строчке.

    Для Майкла это был только второй бой в UFC. Напомним, что дебютировал он на 299-м номером турнире с победы по очкам над Кевином Холлэндом.

    Для Гэрри успех в поединке с Пейджем стал 15-м в карьере. Ирландец еще не потерпел в смешанных единоборствах ни единого поражения. В UFC он дебютировал в ноябре 2021 года.

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