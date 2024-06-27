Стивенсон: Ломаченко один из моих любимых боксеров, был бы рад разделить с ним ринг

, действующий чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC, признался , чтоодин из его любимых бойцов.

«Я думаю, что мы с Ломаченко должны стать следующими соперниками. Честно говоря, многие люди не знают, что Ломаченко один из моих любимых боксеров. Было бы очень приятно разделить с ним ринг. Я думаю, что он отличный боец, и этот бой должен состояться. Хотя я думаю, что ответ на этот вопрос уже зависит от самого Ломаченко. Его команда должна принять бой. Сейчас пришло мое время. Поставьте его передо мной, и я займусь им прямо сейчас. Надеюсь, у нас получится организовать бой»

Василий Ломаченко обладатель титула IBF в легком весе. Украинец свой предыдущий поединок выиграл нокаутом в 11-м раунде в битве за вакантный пояс с Джорджем Камбососом.