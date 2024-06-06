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    Нассурдин Имавов: Веттори медлителен, как боксерская груша

    Бои ММА UFC Джаред Каннонир Марвин Веттори
    Топовый боец средней весовой категории UFC Нассурдин Имавов высмеял стиль экс-претендента на пояс в их дивизионе Марвина Веттори.

    Марвин Веттори (слева)
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    Марвин Веттори (слева)

    «Я не Марвин Веттори. У меня совершенно другой стиль. Марвин медлителен, как боксерская груша, он двигается далеко не быстро. Он уже не совсем молод. Его стиль боя сильно отличается от моего. После грядущего боя с Канонниром я планирую оставаться активным. Ожидание не является хорошим вариантом для меня. Иногда ты ждешь, и ничего не происходит. Я хочу оставаться активным и продолжать драться, и я хотел бы попасть в бойцовский кард на UFC Paris в сентябре»

    Имавов сейчас занимает седьмую строчку в рейтинге средневесов UFC. 9 июня на турнире в Луисвилле он подерется с другим бывшим претендентом на титул в этой категории Джаредом Канонниром.

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