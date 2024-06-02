Порье прокомментировал поражение от Махачева и высказался об уходе из ММА

Бывший претендент на титул UFC в легком весе объяснил свой проигрыши порассуждал о завершении карьеры.

«Честно говоря, как и у Хабиба, его движения действительно странные. Его движения немного неуклюжи, у него странный подбор таймингов, поэтому я не смог использовать все свои комбинации. Все остальное было таким, как я ожидал. Если бы я выиграл этот пояс, я был бы доволен всем, что я сделал в спорте. Но я еще не достиг конечной цели. Причина, по которой я начал драться, заключалась в том, чтобы стать бесспорным чемпионом мира, и я этого не сделал. Это может быть мой последний бой. Я не знаю. Мне просто нужно вернуться домой и посмотреть, что будет дальше»

Порье проиграл Махачеву в бою за пояс чемпиона в легком весе на UFC 302 удушающим приемом в пятом раунде. У Дастина 30 побед и 9 поражений в смешанных единоборствах.