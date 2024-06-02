ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рашид Рахимов«Каждый следующий шаг сложнее предыдущего». Рашид Рахимов — о тренерской доле и нюансах работы в Казани
  • 15:45
    • Рахимов высказался о слухах по поводу возможного увольнения из «Рубина»
  • 14:18
    • Романо: Мбаппе подписал контракт с «Реалом»
  • 16:14
    • The Athletic: Модрич согласился на понижение зарплаты в «Реале»
  • 15:20
    • «Салават Юлаев» и ЦСКА произвели обмен хоккеистами
  • 13:41
    • Вондроушова второй раз в карьере вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
    Все новости спорта

    Порье прокомментировал поражение от Махачева и высказался об уходе из ММА

    Бои ММА UFC Сборная России Дастин Порье Ислам Махачев
    Бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье объяснил свой проигрыш Исламу Махачеву и порассуждал о завершении карьеры.

    Дастин Порье
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дастин Порье

    «Честно говоря, как и у Хабиба, его движения действительно странные. Его движения немного неуклюжи, у него странный подбор таймингов, поэтому я не смог использовать все свои комбинации. Все остальное было таким, как я ожидал. Если бы я выиграл этот пояс, я был бы доволен всем, что я сделал в спорте. Но я еще не достиг конечной цели. Причина, по которой я начал драться, заключалась в том, чтобы стать бесспорным чемпионом мира, и я этого не сделал. Это может быть мой последний бой. Я не знаю. Мне просто нужно вернуться домой и посмотреть, что будет дальше»

    Порье проиграл Махачеву в бою за пояс чемпиона в легком весе на UFC 302 удушающим приемом в пятом раунде. У Дастина 30 побед и 9 поражений в смешанных единоборствах.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Зенит» обыграть «Балтику» в основное время?
  • «Балтика» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Обойдет ли «Аталанта» на финише «Ювентус»?
  • «Аталанта» — «Фиорентина». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Овьедо» не позволит «Эйбару» добыть прямой билет в элиту
  • «Эйбар» — «Овьедо». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.91
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Балтика — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аталанта — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Эйбар — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Кайрат — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Леганес — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Хорватия — Северная Македония
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Англия — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Германия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры