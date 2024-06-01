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    Джозеф Паркер выбрал фаворита в поединке Уайлдера и Чжилэя

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Деонтей Уайлдер
    Временный чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBO Джозеф Паркер выбрал фаворита в поединке между двумя своими бывшими соперниками Деонтеем Уайлдером и Чжаном Чжилэем.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    «Оба парня умеют бить, поэтому оба могут нокаутировать друг друга. Я чувствую, что в этом бою мы увидим другого Уайлдера. Я чувствую, что он выйдет более жестоким. Чжан недавно выглядел так, будто его немного помяли, так что, надеюсь, он улучшил физическую форму, но в этом бою я отдаю предпочтение Уайлдеру. Проигравшего отправят на пенсию или дадут показательные бои с соперником уровнем пониже»

    Паркер ранее одолел Чжана и Деонтея единогласным решением судей. Уайлдер и Чжилэй подерутся друг с другом в ночь с 1 на 2 июня в Саудовской Аравии.

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