Адесанья рассказал, в чем разница между Махачевым и Хабибом

Бывший чемпион UFC в среднем весе назвал стилистические отличия между

«Я думаю, что у Махачева более лучший удар, чем у Хабиба, но он не такой — Хабиб был просто дикарем. Он был сумасшедшим. Он просто молотильщик. Я смотрел вживую его бой против Эдсона Барбозы. Когда я увидел темп, который Хабиб продемонстрировал даже после того, как съел удар коленом, мне было страшно смотреть на Барбозу. Махачев более чистый, отточенный и динамичный боец, чем Хабиб. Но, если я собираюсь поставить деньги на грядущий главный бой на UFC 302, я бы выбрал Ислама Махачева. Однако я хочу, чтобы победил Дастин Порье»

Махачев и Порье подерутся 2 июня на турнире в Нью-Джерси за титул чемпиона UFC в легком весе. Для Дастина это будет третий бой за пояс в карьере.