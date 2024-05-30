Джо Роган рассказал, почему Александр Волкановски потерял титул в UFC

Комментатор UFC назвал причину, по которойпотерял пояс в полулегком весе в поединке с

«Главная причина проигрыша — это короткий промежуток времени между боями. Я думаю, что все не развалилось бы так, если бы не тот матч-реванш Алекса против Махачева. Если бы не матч-реванш Волкановски просто бы ждал Топурию. Я имею в виду, что получить такой удар голенью в голову — это худший вариант нокаута для проигравшего.

Это очень сложно пережить, потому что я большой фанат Волкановски, и я просто хотел, чтобы он тогда прислушался ко многим. Не знаю, послушал бы он меня, но если бы у меня была возможность отговорить его от реванша с Махачевым — я бы это сделал»

Напомним, что Волкановски проиграл нокаутом во втором раунде Илии Топурии на UFC 298 и лишился чемпионского пояса в полулегком весе.