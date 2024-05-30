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    Гвоздик: Бетербиев разваливается на части, у него очень много травм

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Дмитрий Бивол Артур Бетербиев
    Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Александр Гвоздик считает, что Артур Бетербиев уже далек от своего пика и в связи с возрастом в 39 лет получает слишком много травм.

    Артур Бетербиев (слева)
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    Артур Бетербиев (слева)

    «Бетербиев разваливается на части, у него очень много травм. Он не молодой парень, и это уже не шутка. Ему почти 40 лет. Он дерется с тех пор, как выбрался из колыбели. У него было много травм и много боев. Я думаю, лучшая версия Бетербиева, который победил меня, должна победить Бивола.

    Но никто не знает, какого Бетербиева мы увидим, особенно после его последней серьезной травмы. Бивол очень хорош. Он все еще развивается. А вот Бетербиев больше не развивается. Это будет интересный бой. Его результат, действительно, зависит от формы Артура»

    Артур Бетербиев действующий чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO. Россиянин ранее не потерпел ни единого поражения в своей карьере, выиграв досрочно все 20 боев.

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