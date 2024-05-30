Гвоздик: Бетербиев разваливается на части, у него очень много травм

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе считает , чтоуже далек от своего пика и в связи с возрастом в 39 лет получает слишком много травм.

«Бетербиев разваливается на части, у него очень много травм. Он не молодой парень, и это уже не шутка. Ему почти 40 лет. Он дерется с тех пор, как выбрался из колыбели. У него было много травм и много боев. Я думаю, лучшая версия Бетербиева, который победил меня, должна победить Бивола.

Но никто не знает, какого Бетербиева мы увидим, особенно после его последней серьезной травмы. Бивол очень хорош. Он все еще развивается. А вот Бетербиев больше не развивается. Это будет интересный бой. Его результат, действительно, зависит от формы Артура»

Артур Бетербиев действующий чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO. Россиянин ранее не потерпел ни единого поражения в своей карьере, выиграв досрочно все 20 боев.