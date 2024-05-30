Чжан Чжилэй: Я не дам Уайлдеру шанса вернуться в большую игру

Экс-обладатель временного титула WBO в тяжелом боксерском дивизионе, что победитв ночь с 1 на 2 июня.

«Я знаю, Уайлдер пришел сюда, чтобы победить меня. Ему есть, что доказывать, но и мне тоже. Субботний вечер обещает быть фантастическим. Деонтей выглядел не так уж хорошо в последнем бою. Я не знаю, через что он лично прошел в своем тренировочном лагере, но я знаю, что к этому бою он готов. Я думаю, он выйдет в ринг и попытается победить меня. Он по-прежнему опасный боксер, каким был несколько лет назад. По крайней мере, я смотрю на него именно так. Уайлдер хочет совершить камбэк и вернуться в большую игру, но я не дам ему такой возможности»

Бой Уайлдера и Чжилэя возглавит кард турнира по боксу в Саудовской Аравии в ночь с 1 на 2 июня. Деонтей, как и Чжан, проиграл свой последний поединок по очкам Джозефу Паркеру.