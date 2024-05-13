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    Боб Арум: Ломаченко один из величайших боксеров современности

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Василий Ломаченко Боб Арум
    Спортивный промоутер Боб Арум после окончания поединка Ломаченко против Джорджа Камбососа назвал Василия одним из лучших боксеров современности.

    Василий Ломаченко (справа)
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    Василий Ломаченко (справа)

    «Ломаченко один из величайших боксеров современности. Он — благословение для всего нашего спорта. Больше ни у кого нет таких способностей и навыков, как у него»

    Ломаченко накануне завоевал вакантный титул IBF в легком весе. На турнире в Австралии, в Перте 12 мая он нокаутировал в 11-м раунде Джорджа Камбососа точным ударом в корпус.

    Василий вернул себе звание чемпиона мира по боксу в легком весе, спустя 4 года. Всего у украинского боксера 18 побед и 3 поражения на профессиональном ринге.

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