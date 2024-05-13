Боб Арум: Ломаченко один из величайших боксеров современности

Спортивный промоутерпосле окончания поединкапротив назвал Василия одним из лучших боксеров современности.

«Ломаченко один из величайших боксеров современности. Он — благословение для всего нашего спорта. Больше ни у кого нет таких способностей и навыков, как у него»

Ломаченко накануне завоевал вакантный титул IBF в легком весе. На турнире в Австралии, в Перте 12 мая он нокаутировал в 11-м раунде Джорджа Камбососа точным ударом в корпус.

Василий вернул себе звание чемпиона мира по боксу в легком весе, спустя 4 года. Всего у украинского боксера 18 побед и 3 поражения на профессиональном ринге.