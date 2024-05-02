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    Волкановски уверен в победе Эрцега над Пантожей

    Бои ММА UFC Александр Волкановски
    Бывший чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски дал прогноз на титульный поединок в наилегчайшем дивизионе между Александре Пантожей и Стивом Эрцегом.

    Александр Волкановски
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    Александр Волкановски

    «Прогноз? Я думаю, что Стив поймает чемпиона в третьем раунде. У Пантожи опасный стиль, так что Стиву придется уважать это и пережить ранний шторм. Он не захочет сразу пытаться извлечь выгоду, ведь его самого могут поймать. Но в плюс в том, что Эрцег в любом случае может справиться с этим огнем. Стив будет спокоен, собран, и именно поэтому я чувствую, что это произойдет в середине поединка. Он либо поймает Пантожу ударами, либо проведет сабмишн»

    Титульный бой Пантожи и Эрцега возглавит кард турнира UFC 301. В со-главном поединке в ивенте в Бразилии в легчайшем весе встретятся Жозе Альдо и Джонатан Мартинез.

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