Волкановски уверен в победе Эрцега над Пантожей

Бывший чемпион UFC в полулегком веседал прогноз на титульный поединок в наилегчайшем дивизионе между

«Прогноз? Я думаю, что Стив поймает чемпиона в третьем раунде. У Пантожи опасный стиль, так что Стиву придется уважать это и пережить ранний шторм. Он не захочет сразу пытаться извлечь выгоду, ведь его самого могут поймать. Но в плюс в том, что Эрцег в любом случае может справиться с этим огнем. Стив будет спокоен, собран, и именно поэтому я чувствую, что это произойдет в середине поединка. Он либо поймает Пантожу ударами, либо проведет сабмишн»

Титульный бой Пантожи и Эрцега возглавит кард турнира UFC 301. В со-главном поединке в ивенте в Бразилии в легчайшем весе встретятся Жозе Альдо и Джонатан Мартинез.