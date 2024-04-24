Гейджи: Вернусь к боям не раньше, чем через 6 месяцев

Третий номер рейтинга легкой весовой категории UFC, бывший обладатель временного титула и пояса BMF, назвал сроки своего возвращения к поединкам.

«Я мог бы заниматься кардиотренировками, я мог бы оставаться в форме, это то, что я хочу попробовать делать — особенно с учетом того, что чем старше я становлюсь, тем труднее вернуться к лучшей форме в моей жизни, поэтому я хочу оставаться активным. Очевидно, что физический контакт будет ограничен на некоторое время, просто потому, что я хочу сохранить себя. Я думаю, что пройдет как минимум 6 месяцев, прежде чем я вернусь к боям. Но это не значит, что я не буду тренироваться все это время»

В последнем поединке Джастин Гейджи проиграл нокаутом в пятом раунде Максу Холлоуэю на UFC 300. Ранее «Хайлайт» шел на серии из двух побед кряду.