Стрикленд раскритиковал выступление Аллена против Кертиса

Бывший чемпион среднего дивизиона UFC раскритиковал выступлениепротив его друга и спарринг-партнера

«Если я проведу с ним дистанционный жесткий спарринг, он потеряет всю уверенность перед очередным боем, Аллен настолько не в форме. Он выиграл у Кертиса, но это не та победа, которой стоит гордиться»

На прошедшем турнире UFC Vegas 90 Аллен в рамках главного события вечера одолел раздельным решением судей Криса Кертиса. Таким образом, Брендан сохранил шестую позицию в рейтинге средневесов.

Для него данная победа стала уже седьмой кряду. Своим следующим соперником Аллен хочет видеть бывшего претендента на титул Марвина Веттори.