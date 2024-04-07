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    Стрикленд раскритиковал выступление Аллена против Кертиса

    Бои ММА UFC Шон Стрикланд Марвин Веттори
    Бывший чемпион среднего дивизиона UFC Шон Стрикленд раскритиковал выступление Брендана Аллена против его друга и спарринг-партнера Криса Кертиса.

    Шон Стрикленд (справа)
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    Шон Стрикленд (справа)

    «Если я проведу с ним дистанционный жесткий спарринг, он потеряет всю уверенность перед очередным боем, Аллен настолько не в форме. Он выиграл у Кертиса, но это не та победа, которой стоит гордиться»

    На прошедшем турнире UFC Vegas 90 Аллен в рамках главного события вечера одолел раздельным решением судей Криса Кертиса. Таким образом, Брендан сохранил шестую позицию в рейтинге средневесов.

    Для него данная победа стала уже седьмой кряду. Своим следующим соперником Аллен хочет видеть бывшего претендента на титул Марвина Веттори.

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