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    Макгрегор: Я не собираюсь в 40 лет драться с теми, кому 19

    Бои ММА UFC Дастин Порье Майкл Чендлер Конор Макгрегор
    Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился о планах на ближайшее время, назвал возможных соперников и заявил, что не собирается в статусе ветерана драться с молодыми бойцами.

    Конор Макгрегор
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    Конор Макгрегор

    «Я не собираюсь в 40 с лишним лет драться с 19-летними парнями, откуда бы они ни были, даже несмотря на то, что они могут вызвать меня на бой. Посмотрите на всех моих потенциальных противников, которые у меня есть. У меня целая группа противников, с которыми уже имеется история. Например, можно устроить трилогии, реванши или даже провести первые бои. Все эти бойцы моего возраста. Итак, если это люди моего возраста и есть зрительский интерес со стороны публики, то все эти бои обязательно состоятся»

    Конор Макгрегор в последний раз дрался 3 года назад и проиграл Дастину Порье. В следующий раз в октагон он должен выйти 29 июня против Майкла Чендлера, шестого номера рейтинга UFC в легком весе.

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