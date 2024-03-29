Макгрегор: Я не собираюсь в 40 лет драться с теми, кому 19

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях поделился о планах на ближайшее время, назвал возможных соперников и заявил, что не собирается в статусе ветерана драться с молодыми бойцами.

«Я не собираюсь в 40 с лишним лет драться с 19-летними парнями, откуда бы они ни были, даже несмотря на то, что они могут вызвать меня на бой. Посмотрите на всех моих потенциальных противников, которые у меня есть. У меня целая группа противников, с которыми уже имеется история. Например, можно устроить трилогии, реванши или даже провести первые бои. Все эти бойцы моего возраста. Итак, если это люди моего возраста и есть зрительский интерес со стороны публики, то все эти бои обязательно состоятся»

Конор Макгрегор в последний раз дрался 3 года назад и проиграл Дастину Порье. В следующий раз в октагон он должен выйти 29 июня против Майкла Чендлера, шестого номера рейтинга UFC в легком весе.