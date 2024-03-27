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    Диллашоу объяснил, чего не хватило Вере для победы над О’Мэлли

    Бои ММА UFC Шон О'Мэлли Марлон Вера
    Экс-обладатель титула UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу объяснил, чего не хватило Марлону Вере для победы в титульном поединке над Шоном О’Мэлли.

    Ти Джей Диллашоу (слева)
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    Ти Джей Диллашоу (слева)

    «Когда я впервые начал тренироваться с "Чито", у него была очень хорошая работа ног. Раньше в спарринге с ним было довольно сложно преодолевать дистанцию и подобраться к нему. Я хотел ударить его хоть чем-нибудь, а он постоянно убегал и держался на расстоянии. К сожалению, он вроде как полностью избавился от этого стиля. Я действительно думаю, что он стал намного лучше, как боец. Он доказал это большим количеством финишей, которые у него есть в статистике. Однако Вера полностью отказался от работы ногами»

    Напомним, что Марлон Вера в титульном противостоянии в легчайшем весе на турнире UFC 299 уступил Шону О’Мэлли единогласным решением судей. Сейчас «Чито» занимает пятое место в рейтинге дивизиона до 61 кг.

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