Диллашоу объяснил, чего не хватило Вере для победы над О’Мэлли

Экс-обладатель титула UFC в легчайшем весе объяснил , чего не хватилодля победы в титульном поединке над

«Когда я впервые начал тренироваться с "Чито", у него была очень хорошая работа ног. Раньше в спарринге с ним было довольно сложно преодолевать дистанцию и подобраться к нему. Я хотел ударить его хоть чем-нибудь, а он постоянно убегал и держался на расстоянии. К сожалению, он вроде как полностью избавился от этого стиля. Я действительно думаю, что он стал намного лучше, как боец. Он доказал это большим количеством финишей, которые у него есть в статистике. Однако Вера полностью отказался от работы ногами»

Напомним, что Марлон Вера в титульном противостоянии в легчайшем весе на турнире UFC 299 уступил Шону О’Мэлли единогласным решением судей. Сейчас «Чито» занимает пятое место в рейтинге дивизиона до 61 кг.