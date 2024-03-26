Брэндон Морено объяснил, почему берет паузу в карьере

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе рассказал , почему решил взять паузу в карьере после поражения в последнем бою от

«Я просто думаю, что мысленно достиг предела, я устал. Это не прощание или что-то в этом роде. Проявите немного терпения и дождитесь меня. Я намерен дать моей голове успокоиться и восстановиться. Далее мы вернемся к тому, чтобы все делать правильно. В последний раз, когда это случилось, я вернулся и стал чемпионом. Хотелось бы думать, что я смогу сделать тоже самое, когда вернусь снова. Я по-прежнему считаю себя невероятным бойцом, и у меня есть все качества и способности, чтобы снова стать чемпионом UFC»

Морено сейчас является вторым номером в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC. На данный момент Брэндон идет в промоушене на серии из двух поражений кряду. Оба последних боя он проиграл раздельным решением.