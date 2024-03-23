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    Бой Уайлдер-Чжилэй может пройти в карде с Биволом и Бетербиевым

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Дмитрий Бивол Деонтей Уайлдер Артур Бетербиев
    Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер может провести очередной поединок против экс-обладателя временного титула WBO в их дивизионе Чжана Чжилэя.

    Деонтей Уайлдер
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    Деонтей Уайлдер

    Матчмейкеры ведут переговоры об организации данного противостояния в одном карде с Биволом и Бетербиевым в начале июня в Саудовской Аравии.

    Напомним, что бой Артура и Дмитрия в битве за титул абсолютного чемпионата мира в полутяжелой категории станет главным событием ивента. Также в Саудовской Аравии может состояться еще один бой в тяжелом весе.

    Обязательный претендент на титул чемпиона по версии IBF Филип Хргович ведет переговоры о поединке с Даниэлем Дюбуа, экс-обладателем пояса WBA.

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