Бой Уайлдер-Чжилэй может пройти в карде с Биволом и Бетербиевым

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBCможет провести очередной поединок против экс-обладателя временного титула WBO в их дивизионе

Матчмейкеры ведут переговоры об организации данного противостояния в одном карде с Биволом и Бетербиевым в начале июня в Саудовской Аравии.

Напомним, что бой Артура и Дмитрия в битве за титул абсолютного чемпионата мира в полутяжелой категории станет главным событием ивента. Также в Саудовской Аравии может состояться еще один бой в тяжелом весе.

Обязательный претендент на титул чемпиона по версии IBF Филип Хргович ведет переговоры о поединке с Даниэлем Дюбуа, экс-обладателем пояса WBA.