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    Соннен считает, что Усман может стать чемпионом UFC в среднем весе

    Бои ММА UFC Камару Усман Леон Эдвардс Хамзат Чимаев
    Экс-претендент на пояса UFC в среднем и полутяжелом дивизионах Чейл Соннен уверен, что Камару Усман сумеет взять второй пояс в промоушене в категории до 83,9 кг.

    Камару Усман
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    Камару Усман

    «Камару Усман единственный спортсмен в истории полусреднего веса UFC, о котором можно сказать, что он лучше Жоржа Сен-Пьера. Усман потрясающий боец. Он вышел и показал хороший бой с Чимаевым в среднем весе. Камару невероятно выносливый спортсмен. Он способен сломать любого, благодаря своей способности действовать на максимум возможностей дольше, чем остальные. Я верю, что он мог выиграть тот бой против Чимаева. Я верю, что он способен победить любого бойца в среднем весе и стать чемпионом»

    Камару Усман бывший чемпион UFC в полусреднем весе с пятью защитами титула кряду. Последний бой он проиграл решением большинства Хамзату Чимаеву в рамках среднего дивизиона.

    В категории до 83,9 кг титул сейчас принадлежит Дрикусу Дю Плесси. В полусреднем весе чемпионом является Леон Эдвардс.

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