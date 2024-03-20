Соннен считает, что Усман может стать чемпионом UFC в среднем весе

Экс-претендент на пояса UFC в среднем и полутяжелом дивизионах уверен , чтосумеет взять второй пояс в промоушене в категории до 83,9 кг.

«Камару Усман единственный спортсмен в истории полусреднего веса UFC, о котором можно сказать, что он лучше Жоржа Сен-Пьера. Усман потрясающий боец. Он вышел и показал хороший бой с Чимаевым в среднем весе. Камару невероятно выносливый спортсмен. Он способен сломать любого, благодаря своей способности действовать на максимум возможностей дольше, чем остальные. Я верю, что он мог выиграть тот бой против Чимаева. Я верю, что он способен победить любого бойца в среднем весе и стать чемпионом»

Камару Усман бывший чемпион UFC в полусреднем весе с пятью защитами титула кряду. Последний бой он проиграл решением большинства Хамзату Чимаеву в рамках среднего дивизиона.

В категории до 83,9 кг титул сейчас принадлежит Дрикусу Дю Плесси. В полусреднем весе чемпионом является Леон Эдвардс.