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    Тренер О’Мэлли объяснил, почему Ядонг победит Петра Яна

    Бои ММА UFC Сборная России Шон О'Мэлли Петр Ян
    Тим Уэлч, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе Шона О’Мэлли, рассказал, почему Сонг Ядонг сумеет выиграть поединок у Петра Яна.

    Петр Ян
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    Петр Ян

    «Петр Ян, вероятно, один из моих любимых бойцов. Но прямо сейчас он у него 1-4 в последних пяти. Некоторые из решений судей безумны, но они показывают, насколько жесткие реалии в UFC, особенно в легчайшем весе. Это дивизион с самым высоким уровнем подготовки. Петр Ян выйдет против молодого Сонга Ядонга, у которого 2-1 в последних трех боях. Мне любопытно, как Петр проведет этот бой, потому что это 3 раунда. Ян обычно медленно входит в свои поединки. Это важный бой для Петра, и психология тоже играет роль. Если мне придется выбирать прямо сейчас, то я ставлю на Ядонга»

    Петр Ян и Сонг Ядонг подерутся в основном карде турнира UFC 299. Россиянин является четвертым номером рейтинга легчайшего дивизиона промоушена, но идет на серии из трех поражений кряду.

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