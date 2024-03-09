Тренер О’Мэлли объяснил, почему Ядонг победит Петра Яна

, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе рассказал , почемусумеет выиграть поединок у

«Петр Ян, вероятно, один из моих любимых бойцов. Но прямо сейчас он у него 1-4 в последних пяти. Некоторые из решений судей безумны, но они показывают, насколько жесткие реалии в UFC, особенно в легчайшем весе. Это дивизион с самым высоким уровнем подготовки. Петр Ян выйдет против молодого Сонга Ядонга, у которого 2-1 в последних трех боях. Мне любопытно, как Петр проведет этот бой, потому что это 3 раунда. Ян обычно медленно входит в свои поединки. Это важный бой для Петра, и психология тоже играет роль. Если мне придется выбирать прямо сейчас, то я ставлю на Ядонга»

Петр Ян и Сонг Ядонг подерутся в основном карде турнира UFC 299. Россиянин является четвертым номером рейтинга легчайшего дивизиона промоушена, но идет на серии из трех поражений кряду.