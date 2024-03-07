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    Петр Ян о Вере: Ему подарили титульник

    Бои ММА UFC Шон О'Мэлли Петр Ян Марлон Вера
    Российский боец ММА Петр Ян, выступающий в легчайшей весовой категории UFC, заявил, что Марлон Вера незаслуженно получил титульник в их дивизионе.

    Петр Ян (слева)
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    Петр Ян (слева)

    «Ему подарили титульник. Вера ранее проиграл Кори Сэндхагену. Конечно, не мне решать, кто следующий претендент, но я серьезно настроен вернуться в титульную гонку»

    Россиянин назвал Веру единственным бойцом из числа возможных претендентов на титул, кого сможет победит действующий чемпион категории до 61 кг Шон О’Мэлли.

    «Шон просто выбрал претендента, которого он может победить. Он не верит, что сможет победить других, более лучших претендентов в дивизионе. И просто чтобы напомнить всем, как он получил свой титульный бой, еще раз скажу: ему подарили победу раздельным решением против меня», — считает Ян.

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