Холлоуэй считает, что Топурия незаслуженно получил титульник

Макс Холлоуэй Фото: globallookpress.com
«UFC хотел поскорее провести этого парня к титульнику против Волкановски. Поэтому Илию уберегли от боя со мной. Топурию просто решили пожалеть»
Макс Холлоуэй известен тем, что ранее победил трех бывших претендентов на титул в полулегком весе. Он удосрочил «корейского зомби» с Брайаном Ортегой и выиграл решением у Яира Родригеса.
Также Макс не пустил к титульнику Арнольда Аллена. Холлоуэй победил англичанина единогласным решением судей и прервал его серию из десяти выигрышей кряду.