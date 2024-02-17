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    Холлоуэй считает, что Топурия незаслуженно получил титульник

    Бокс/ММА ММА UFC Макс Холлоуэй Александр Волкановски
    Первый номер рейтинга полулегкого дивизиона Макс Холлоуэй объяснил, почему Илия Топурия не заслуживает титульного поединка в их весовой категории.

    Макс Холлоуэй
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    Макс Холлоуэй

    «UFC хотел поскорее провести этого парня к титульнику против Волкановски. Поэтому Илию уберегли от боя со мной. Топурию просто решили пожалеть»

    Макс Холлоуэй известен тем, что ранее победил трех бывших претендентов на титул в полулегком весе. Он удосрочил «корейского зомби» с Брайаном Ортегой и выиграл решением у Яира Родригеса.

    Также Макс не пустил к титульнику Арнольда Аллена. Холлоуэй победил англичанина единогласным решением судей и прервал его серию из десяти выигрышей кряду.

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