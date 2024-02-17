Холлоуэй считает, что Топурия незаслуженно получил титульник

Первый номер рейтинга полулегкого дивизиона объяснил , почемуне заслуживает титульного поединка в их весовой категории.

«UFC хотел поскорее провести этого парня к титульнику против Волкановски. Поэтому Илию уберегли от боя со мной. Топурию просто решили пожалеть»

Макс Холлоуэй известен тем, что ранее победил трех бывших претендентов на титул в полулегком весе. Он удосрочил «корейского зомби» с Брайаном Ортегой и выиграл решением у Яира Родригеса.

Также Макс не пустил к титульнику Арнольда Аллена. Холлоуэй победил англичанина единогласным решением судей и прервал его серию из десяти выигрышей кряду.