Промоутер Бенавидеса сообщил, что в этом году Дэвид не подерется с «Канело»

, промоутер временного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе по версии WBC прояснил ситуацию о бое его клиента св 2024 году.

«Альварес оставит свое наследие, и его наследие будет запятнано, потому что он не дрался с лучшим — с Дэвидом Бенавидесом. Состоится ли их бой в 2024-м? Увы, нет. Он уже выбрал поединок с Джермаллом Чарло»

Бенавидес в последнем своем поединке выиграл нокаутом у Деметриуса Андраде. Пока что американец не потерпел ни единого поражения в карьере.

В активе Дэвида 28 выигранных поединков. В 24-х из них он победил досрочно. У «Канело», которому принадлежат все пояса во втором среднем весе, 60 побед, 2 ничьи и 2 поражения.