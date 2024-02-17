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    Промоутер Бенавидеса сообщил, что в этом году Дэвид не подерется с «Канело»

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Джермалл Чарло Дэвид Бенавидес
    Сэмпсон Левкович, промоутер временного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе по версии WBC Дэвида Бенавидеса, прояснил ситуацию о бое его клиента с «Канело» в 2024 году.

    Дэвид Бенавидес (слева)
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    Дэвид Бенавидес (слева)

    «Альварес оставит свое наследие, и его наследие будет запятнано, потому что он не дрался с лучшим — с Дэвидом Бенавидесом. Состоится ли их бой в 2024-м? Увы, нет. Он уже выбрал поединок с Джермаллом Чарло»

    Бенавидес в последнем своем поединке выиграл нокаутом у Деметриуса Андраде. Пока что американец не потерпел ни единого поражения в карьере.

    В активе Дэвида 28 выигранных поединков. В 24-х из них он победил досрочно. У «Канело», которому принадлежат все пояса во втором среднем весе, 60 побед, 2 ничьи и 2 поражения.

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