Адесанья рассказал, кто победит в бою Косты и Уиттакера

Исраэль Адесанья Фото: globallookpress.com
«Роберт будет работать на дистанции, делать финты и пробивать фирменный удар косой. Он может провести пару тейкдаунов, но не думаю, что у него получится потрясти Косту. Это будет победа Уиттакера по очкам»
Противостояние Уиттакера и Косты станет со-главным событием вечера на турнире UFC 298. Пауло является шестым номером в рейтинге среднего дивизиона, Роберт идет третьим в ростере.
Возглавит ивент поединок в полулегком весе между Илией Топурией и Александром Волкановски. На кону их противостояния будет стоять титул чемпиона промоушена в этом дивизионе.