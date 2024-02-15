Адесанья рассказал, кто победит в бою Косты и Уиттакера

Бывший чемпион среднего дивизиона UFC рассказал , кто победит в предстоящем поединке с участием

«Роберт будет работать на дистанции, делать финты и пробивать фирменный удар косой. Он может провести пару тейкдаунов, но не думаю, что у него получится потрясти Косту. Это будет победа Уиттакера по очкам»

Противостояние Уиттакера и Косты станет со-главным событием вечера на турнире UFC 298. Пауло является шестым номером в рейтинге среднего дивизиона, Роберт идет третьим в ростере.

Возглавит ивент поединок в полулегком весе между Илией Топурией и Александром Волкановски. На кону их противостояния будет стоять титул чемпиона промоушена в этом дивизионе.