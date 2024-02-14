Тренер Кроуфорда: Теренс победит Цзю и Турмана в один вечер

, тренер бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в двух дивизионах уверен , что его подопечный легко победит

«Если взять противостояние Тима и Кита, то это будет очень хороший бой. Я больше склоняюсь в сторону Цзю. Но для Теренса они не соперники. Кроуфорд победит Цзю и Турмана в один вечер»

Теренс Кроуфорд в последнем своем поединке выиграл техническим нокаутом у Эррола Спенса и объединил все пояса в полусреднем дивизионе.

Всего в активе 36-летнего американца 40 побед и ни единого поражения в профессиональной карьере. В своем следующем поединке Кроуфорд хочет подраться против «Канело».