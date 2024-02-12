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    Мойкано намерен провести очередной бой с Дариушем или Пимблеттом

    Бокс/ММА ММА UFC Бенэил Дариуш
    Топовый легковес UFC Ренато Мойкано, 13-й номер в рейтинге дивизиона, хочет подраться в следующем поединке на домашнем турнире в Бразилии против Пэдди Пимблетта.

    Бенеил Дариуш
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    Бенеил Дариуш

    «Пэдди, я надеру твою … Прости за ругань по национальному телевидению, но ты отстой. У UFC не хватит смелости выставить тебя со мной в Бразилии»

    Также Мойкано заявил, что не против подраться против Бенеила Дариуша, который ранее говорил о превосходстве над Ренато во всех аспектах.

    «Дариуш заявил, что он лучше меня во всем. Есть только один способ доказать. Если у UFC не хватит смелости выставить меня против Пэдди Пимблетта, может Бенеил проявит себя в Бразилии?»

    Мойкано в последнем своем поединке одолел единогласным решением судей Дрю Добера. На счету бразильца 17 побед, одна ничья и 5 поражений.

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