Мойкано намерен провести очередной бой с Дариушем или Пимблеттом

Топовый легковес UFC, 13-й номер в рейтинге дивизиона, хочет подраться в следующем поединке на домашнем турнире в Бразилии против

«Пэдди, я надеру твою … Прости за ругань по национальному телевидению, но ты отстой. У UFC не хватит смелости выставить тебя со мной в Бразилии»

Также Мойкано заявил, что не против подраться против Бенеила Дариуша, который ранее говорил о превосходстве над Ренато во всех аспектах.

«Дариуш заявил, что он лучше меня во всем. Есть только один способ доказать. Если у UFC не хватит смелости выставить меня против Пэдди Пимблетта, может Бенеил проявит себя в Бразилии?»

Мойкано в последнем своем поединке одолел единогласным решением судей Дрю Добера. На счету бразильца 17 побед, одна ничья и 5 поражений.