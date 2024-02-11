Спарринг-партнер Перейры: Дю Плесси далек от звания лучшего средневеса UFC

Бразильский боец ММА, спарринг-партнерлучшим в среднем дивизионе UFC.

«Я уважаю Дрикуса, но не вижу в нем доминирующего чемпиона. Есть парни намного лучше него. Если вы сравните Дрикуса с теми парнями, кто стал чемпионом в других лигах, то даже они намного сильнее. Дю Плесси далек от звания лучшего средневеса UFC»

Дю Плесси на турнире UFC 297 выиграл раздельным решением судей у Шона Стрикленда и стал новым чемпионом промоушена в средней весовой категории.

Также Дрикус вошел в историю, как первый обладатель титула в организации Даны Уайта из ЮАР. Всего в активе Дю Плесси 21 победа и 2 проигрыша в ММА.