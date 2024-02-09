Боб Арум: Теофимо Лопес может стать главной звездой бокса

Основатель промоутерской компании Top Rankуверен, что нынешний обладатель титула чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBO способен стать главной звездой бокса.

«Если он будет держать голову прямо и действовать так, как действует сейчас, то может стать главной звездой. Лопес веселый парень, и я думаю, он начал понимать, что бокс — это не только спорт, но и бизнес»

Теофимо Лопес 9 февраля впервые защитил пояс чемпиона мира WBO, победив по очкам Джамейна Ортиса. Ранее американец также был обладателем поясов WBA Super, WBO и IBF в легком весе.

Всего в активе Лопеса 21 поединок на профессиональном ринге. На его счету 20 выигранных боев и одно поражение в боксерской карьере.