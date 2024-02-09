Джо Пайфер высмеял борцовские навыки Джека Херманссона

Американский боец ММА, выступающий в среднем дивизионе UFC, высмеял борцовские навыки своего очередного соперника в промоушене

«Он очень отчаянно проводит множество тейкдаунов, и я думаю, что они очень медленные. У него точность тейкдаунов лишь 29%. Я внимательно просмотрел все его видео. Думаю, что нокаутирую Джека. Между мной и Херманссоном большая разница в боксе»

Также Пайфер добавил, что Херманссон с его навыками никогда не получит ни титульный поединок в среднем весе, ни претендентский.

Противостояние Джо и Джека возглавит турнир UFC Vegas 86. Херманссон идет 11-м в рейтинге среднего дивизиона. Ранее он проиграл нокаутом Роману Долидзе.