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    Колби Ковингтон планирует провести очередной бой в UFC летом

    Бокс/ММА ММА UFC Колби Ковингтон Леон Эдвардс
    Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон рассказал, когда вернется к тренировкам и проведет свой следующий поединок в промоушене.

    Колби Ковингтон
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    Колби Ковингтон

    «К счастью, мне не пришлось делать операцию на ноге. От восьми до 12-ти недель уйдет на восстановление, а затем, вероятно, еще 3-4 недели на то, чтобы снова встать на ноги и начать тренироваться. Летом я вернусь готовым к номерному турниру и выступлю на нем в качестве хэдлайнера»

    В последнем поединке на UFC 296 Ковингтон уступил в титульном противостоянии Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

    На данный момент «Хаос» идет пятым в рейтинге полусреднего дивизиона. Накануне Ковингтон сообщил о травме стопы, которую он получил еще в декабре в первом раунде поединка против Эдвардса.

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