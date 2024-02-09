Колби Ковингтон планирует провести очередной бой в UFC летом

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе рассказал , когда вернется к тренировкам и проведет свой следующий поединок в промоушене.

«К счастью, мне не пришлось делать операцию на ноге. От восьми до 12-ти недель уйдет на восстановление, а затем, вероятно, еще 3-4 недели на то, чтобы снова встать на ноги и начать тренироваться. Летом я вернусь готовым к номерному турниру и выступлю на нем в качестве хэдлайнера»

В последнем поединке на UFC 296 Ковингтон уступил в титульном противостоянии Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

На данный момент «Хаос» идет пятым в рейтинге полусреднего дивизиона. Накануне Ковингтон сообщил о травме стопы, которую он получил еще в декабре в первом раунде поединка против Эдвардса.