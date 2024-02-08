Усик считает, что Фьюри подойдет к их бою в плохой форме

Украинский боксер-тяжеловес, чемпион мира по трем версиям, не уверен , чтовыйдет на их поединок в оптимальной форме.

«Фьюри говорит, что хочет стать абсолютным чемпионом, но он недостаточно серьезно относится к своим тренировкам. Я просто оглянулся на всю проделанную мной работу — ранний подъем, пробежки, плавание, спарринги. Уверен, что смогу боксировать с тремя Тайсонами Фьюри сразу»

Бой Фьюри и Усика был запланирован на 17 февраля, но сорвался из-за травмы глаза у Тайсона, которую британец получил на тренировке.

Промоутеры перенесли их поединок на 18 мая. На кону боя Усика и Фьюри будет стоять звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе.