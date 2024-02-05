Сэндхаген видит себя следующим претендентом в легчайшем весе

Четвертый номер рейтинга легчайшей весовой категории считает , что в скором времени подерется за титул с победителем пары между

«Я вроде как не теряю надежды на то, что смогу драться за титул в следующий раз. Я победил "Чито" менее 365 дней назад. Мой поединок с О’Мэлли — один из самых захватывающих боев в промоушене»

Сэндхаген в своем последнем поединке одолел нынешнего претендента на титул Марлона Веру, который на турнире UFC 299 проведет реванш с действующим чемпионом дивизиона Шоном О’Мэлли.

После боя с «Чито» летом прошлого года Кори должен был подраться против Умара Нурмагомедова, но россиянин снялся с поединка из-за травмы. Сейчас Сэндхаген без соперника.