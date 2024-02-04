Уиттакер назвал свое поражение от Дю Плесси случайностью

Бывший чемпион UFC в среднем весе назвал свое поражение в последнем поединке отслучайностью.

«Я верю, что являюсь лучшим бойцом мира. У меня гораздо больше навыков, чем у него. В прошлый раз я просто не вышел в клеткe. Это была не лучшая моя версия. Уверен, что выиграю у Дю Плесси в 9 из 10 случаях»

Поединок Уиттакера против Дю Плесси состоялся в июле прошлого года. Тогда Роберт потерпел поражение нокаутом во втором раунде. Сейчас он идет третьим в рейтинге среднего дивизиона UFC.

После победы над Уиттакером Дрикус выиграл раздельным решением судей у Шона Стрикленда. Дю Плесси стал первым в истории чемпионом UFC из ЮАР.