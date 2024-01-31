Стерлинг рассказал, за счет чего Вера может победить О’Мэлли

Первый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFCвысоко оценил шансыв поединке с действующим чемпионом

«Вере нужно сделать ставку на долгий и вязкий бой. Со временем О’Мэлли начнет уставать и его бензобак опустеет. Психологически он далеко не самый крепкий парень. Так что "Чито" может его одолеть за счет своей стойкости»

Шон О’Мэлли, ранее нокаутировавший Алджамейна Стерлинга во втором раунде, на UFC 298 проведет свою первую защиту титула против эквадорского бойца Марлона Веры.

«Чито» располагается на шестой строчке в рейтинге легчайшего дивизиона. К титульному поединку с О’Мэлли он подходит после победы единогласным решением судей Педро Муньозом.