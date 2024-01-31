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    Стерлинг рассказал, за счет чего Вера может победить О’Мэлли

    Бокс/ММА ММА UFC Алджамейн Стерлинг Шон О'Мэлли Марлон Вера
    Первый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Алджамейн Стерлинг высоко оценил шансы Марлона Веры в поединке с действующим чемпионом Шоном О’Мэлли.

    Алджамейн Стерлинг
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    Алджамейн Стерлинг

    «Вере нужно сделать ставку на долгий и вязкий бой. Со временем О’Мэлли начнет уставать и его бензобак опустеет. Психологически он далеко не самый крепкий парень. Так что "Чито" может его одолеть за счет своей стойкости»

    Шон О’Мэлли, ранее нокаутировавший Алджамейна Стерлинга во втором раунде, на UFC 298 проведет свою первую защиту титула против эквадорского бойца Марлона Веры.

    «Чито» располагается на шестой строчке в рейтинге легчайшего дивизиона. К титульному поединку с О’Мэлли он подходит после победы единогласным решением судей Педро Муньозом.

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