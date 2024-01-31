Джейк Пол подерется с Райаном Бурландом 2 марта

Популярный американский блогер-боксерпроведет очередной поединок на ринге на турнире 2 марта в Пуэро-Рико в карде с чемпионкой мира среди женщин

Его соперником станет Райан Бурланд, экс-чемпион в полутяжелом весе по линии GBO. На его счету 16 выигранных поединков и 2 поражения в профессиональной карьере.

К этому противостоянию Пол подходит после победы в декабре прошлого года нокаутом над Андре Огустом. У Джейка на ринге 9 поединков.

На его счету 8 побед и одно поражение, полученное от Томми Фьюри, брата чемпиона WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри, раздельным решением судей. Дебютировал Пол на ринге в январе 2020 года.