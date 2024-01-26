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    Рой Джонс назвал боксера, который может победить Теренса Кроуфорда

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Рой Джонс Теренс Кроуфорд
    Легендарный американский боксер Рой Джонс назвал бойца, способного навязать конкуренцию бывшему абсолютному чемпиону мира в двух весовых категориях Теренсу Кроуфорду.

    Рой Джонс
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    Рой Джонс

    «Мы пока что не знаем, сумеет ли он выдержать такой удар, как у Теренса. Однако у Джарона есть все, чтобы навязать тяжелый бой. У Кроуфорда возникнут большие проблемы в поединке с Эннисом. Думаю, в таком противостоянии может случиться абсолютно все»

    Джарон Эннис является чемпионом мира по боксу в полусреднем весе по версии WBO. В последнем своем поединке он нокаутировал в десятом раунде Романа Вилью.

    Как и Кроуфорд, Эннис еще никому не проигрывал в карьере. На его счету 32 победы, 28 из которых были досрочными.

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