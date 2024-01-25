Дэн Хукер бросил вызов Бенеилу Даришу

Топовый боец легкого дивизиона UFC хочет в следующем своем поединке подраться против бывшего представителя первой пятерки рейтинга их категории

«Меня сейчас интересует поединок с парнем, который выше меня в рейтинге. В середине года UFC планирует провести турнир в Астралии. Слышал, Дариушу нужен новый соперник. Я могу проверить его навыки»

Хукер является десятым номером рейтинга легкой весовой категории. В последнем своем поединке новозеландец победил раздельным решением судей Джэлина Тернера.

Дариуш сейчас идет седьмым в ростере. Ранее Бенеил потерпел 2 досрочных поражения кряду в первом раунде от Чарльза Оливейры и Армана Царукяна.