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    Шон Стрикленд и Дрикус Дю ПлессиДю Плесси первый чемпион UFC из ЮАР. Дрикус забрал пояс у Стрикленда в тяжелейшем бою
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    Стрикленд заявил об ограблении в бою с Дю Плесси

    Бокс/ММА ММА UFC Шон Стрикланд
    Бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд не согласен с решением судей в прошедшем титульном поединке против Дрикуса Дю Плесси.

    Шон Стрикленд
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    Шон Стрикленд

    «То рассечение под глазом — единственная причина, почему Дю Плесси выиграл бой. Я мог пойти к врачу и добиться отмены поединка, но не стал вести себя, как трус. Весь мир понимает, что я победил в этом бою. Поэтому ты не можешь считать себя истинным чемпионом»

    Поединок Дю Плесси и Стрикленда в среднем весе на UFC 297 закончился раздельным решением в пользу южноафриканца.

    По окончании турнира Шон опустился на первую строчку в рейтинге. Поражение от Дрикуса Дю Плесси стало для него пятым в карьере при 28-ми выигранных поединках.

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