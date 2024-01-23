Стрикленд заявил об ограблении в бою с Дю Плесси

Бывший чемпион UFC в среднем весе не согласен с решением судей в прошедшем титульном поединке против

«То рассечение под глазом — единственная причина, почему Дю Плесси выиграл бой. Я мог пойти к врачу и добиться отмены поединка, но не стал вести себя, как трус. Весь мир понимает, что я победил в этом бою. Поэтому ты не можешь считать себя истинным чемпионом»

Поединок Дю Плесси и Стрикленда в среднем весе на UFC 297 закончился раздельным решением в пользу южноафриканца.

По окончании турнира Шон опустился на первую строчку в рейтинге. Поражение от Дрикуса Дю Плесси стало для него пятым в карьере при 28-ми выигранных поединках.