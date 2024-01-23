Чимаев недоволен решением UFC дать титульник Адесанье

раскритиковал главу UFCза его решение сделать следующим претендентом на титул в среднем весе

«Я единственный, кто еще ни разу не проиграл. Да и все эти парни уже по несколько раз дрались друг с другом. Мне обещали титульник за победу над Камару Усманом. Если ты даешь слово, то его надо держать. У нас так заведено»

По окончании турнира UFC 297 глава промоушена Дана Уайт назвал Исраэля Адесанью следующим соперником нового чемпиона в среднем весе Дрикуса Дю Плесси.

Чимаев на данный момент является девятым номером в рейтинге категории до 83,9 кг. У Хамзата 13 побед и ни единого поражения в смешанных единоборствах.