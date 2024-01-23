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    Чимаев недоволен решением UFC дать титульник Адесанье

    Бокс/ММА ММА UFC Хамзат Чимаев Дана Уайт  Камару Усман Исраэль Адесанья
    Хамзат Чимаев раскритиковал главу UFC Дану Уайта за его решение сделать следующим претендентом на титул в среднем весе Исраэля Адесанью.

    Хамзат Чимаев
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    Хамзат Чимаев

    «Я единственный, кто еще ни разу не проиграл. Да и все эти парни уже по несколько раз дрались друг с другом. Мне обещали титульник за победу над Камару Усманом. Если ты даешь слово, то его надо держать. У нас так заведено»

    По окончании турнира UFC 297 глава промоушена Дана Уайт назвал Исраэля Адесанью следующим соперником нового чемпиона в среднем весе Дрикуса Дю Плесси.

    Чимаев на данный момент является девятым номером в рейтинге категории до 83,9 кг. У Хамзата 13 побед и ни единого поражения в смешанных единоборствах.

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