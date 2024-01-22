Стрикленд стал самым высокооплачиваемым бойцом на UFC 297

Шон Стрикленд Фото: globallookpress.com
Одержавший победу раздельным решением в главном бою UFC 297 Дрикус заработал в 2 раза меньше своего соперника. Ветеран Нил Мэгни за нокаут в битве с Майком Мэллотом получил 234 тысячи долларов.
14-й номер рейтинга среднего дивизиона Крис Кертис заработал 190 тысяч долларов за победу раздельным решением судей над Марком-Андре Баррио.
Девятый номер ростера полулегкого дивизиона Морвсар Евлоев, выигравший по очкам у Арнольда Аллена, получил 195 тысяч долларов. Его оппонент заработал на 60 000 меньше.