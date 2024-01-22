Иэн Гэрри обрадовался поражению Стрикленда от Дю Плесси

Непобежденный ирландский боец, десятый номер в рейтинге полусреднего дивизиона UFC, в соцсетях жестко высказался о пораженимв титульном поединке от

«С этим парнем все кончено. Стрикленд показал просто ужасный бокс. Это было отвратительное выступление. У него вообще нет техники. Такое ощущение, что я наблюдал за дилетантом. После такого проигрыша мой бой против Шона все ближе и ближе»

Ранее Гэрри публично бросил вызов Шону Стрикленду с целью отомстить ему за высказывания в адрес его жены. По этой причине ирландец также заинтересован в поединке против Колби Ковингтона.

Гэрри в предыдущей встрече выиграл единогласным решением судей у Нила Мэгни. Всего в активе Иэна 13 побед в 13-ти боях в смешанных единоборствах.