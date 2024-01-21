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    Ракель Пеннингтон новая чемпионка UFC в женском легчайшем весе

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    Ракель Пеннингтон в со-главном событии вечера на UFC 297 одолела единогласным решением судей в титульном противостоянии Майру Силву с одинаковым счетом 49-46.

    Ракель Пеннингтон и Майра Силва
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    Ракель Пеннингтон и Майра Силва

    Таким образом, она стала новой чемпионкой промоушена в женском легчайшем весе, завоевав вакантный титул. Пеннингтон подходила к этому поединку в статусе второго номера рейтинга.

    Майра Силва в преддверии UFC 297 занимала третью позицию. Для нее поражение в данном бою стало третьим в карьере при десяти победах одной ничьей.

    Пеннингтон сейчас идет в промоушене на серии из шести выигрышей кряду. Всего в смешанных единоборствах у новой обладательницы титула 18 побед и 8 поражений.

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