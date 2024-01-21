Ракель Пеннингтон новая чемпионка UFC в женском легчайшем весе

Ракель Пеннингтон и Майра Силва Фото: globallookpress.com
Таким образом, она стала новой чемпионкой промоушена в женском легчайшем весе, завоевав вакантный титул. Пеннингтон подходила к этому поединку в статусе второго номера рейтинга.
Майра Силва в преддверии UFC 297 занимала третью позицию. Для нее поражение в данном бою стало третьим в карьере при десяти победах одной ничьей.
Пеннингтон сейчас идет в промоушене на серии из шести выигрышей кряду. Всего в смешанных единоборствах у новой обладательницы титула 18 побед и 8 поражений.