Отец Фьюри: В декабре Уайлдер и Валлин показали худшую форму в карьере

, отец чемпиона мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC раскритиковал последние выступления бывших соперников своего сына

«В декабре Уайлдер и Валлин показали худшую форму в карьере. Я никогда ранее не видел их настолько слабыми. Не думаю, что Отто боялся Джошуа. Просто он так и не проснулся на ринге, как и тот же Уайлдер, который ходил пешком в поединке с Паркером. Думаю, это все последствия боя с Тайсоном. Мой сын выжал из них все силы»

Уайлдер и Валлин на декабрьском турнире в Саудовской Аравии потерпели разгромные поражения в своих поединках. Отто уступил техническим нокаутом Энтони Джошуа.

Деонтей сенсационно проиграл единогласным решением судей Джозефу Паркеру. Для «бронзового бомбардировщика» то поражение стало третьим в карьере после двух неудачи в противостоянии с Тайсоном Фьюри.