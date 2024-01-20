«Канело» может подраться с Джермаллом Чарло в начале мая

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весезаинтересован в поединке с, родным братом своего последнего оппонента

Их бой может состояться в начале мая на одном из турниров в Мексике. В предыдущем поединке «Канело» выиграл у Джермелла Чарло единогласным решением судей.

Его брат Джермалл является чемпионом мира в среднем весе по версии WBC. Американец в последний раз выходил на ринг 25 ноября прошлого года.

Тогда он выиграл по очкам у Хосе Бенавидеса. Всего в активе Джермалла Чарло 33 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге. В 22-х боях американец нокаутировал своих соперников.