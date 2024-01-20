«Канело» может подраться с Джермаллом Чарло в начале мая

Сауль Альварес Фото: globallookpress.com
Их бой может состояться в начале мая на одном из турниров в Мексике. В предыдущем поединке «Канело» выиграл у Джермелла Чарло единогласным решением судей.
Его брат Джермалл является чемпионом мира в среднем весе по версии WBC. Американец в последний раз выходил на ринг 25 ноября прошлого года.
Тогда он выиграл по очкам у Хосе Бенавидеса. Всего в активе Джермалла Чарло 33 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге. В 22-х боях американец нокаутировал своих соперников.