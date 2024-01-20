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    «Канело» может подраться с Джермаллом Чарло в начале мая

    Бокс/ММА Бокс WBC WBO WBA IBF Сауль Альварес Джермалл Чарло
    Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес заинтересован в поединке с Джермаллом Чарло, родным братом своего последнего оппонента Джермелла Чарло.

    Сауль Альварес
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    Сауль Альварес

    Их бой может состояться в начале мая на одном из турниров в Мексике. В предыдущем поединке «Канело» выиграл у Джермелла Чарло единогласным решением судей.

    Его брат Джермалл является чемпионом мира в среднем весе по версии WBC. Американец в последний раз выходил на ринг 25 ноября прошлого года.

    Тогда он выиграл по очкам у Хосе Бенавидеса. Всего в активе Джермалла Чарло 33 победы и ни одного поражения на профессиональном ринге. В 22-х боях американец нокаутировал своих соперников.

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