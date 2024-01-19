Волкановски: Я не боюсь борьбы Топурии, у меня нет проблем в партере

Австралийский боец ММА, чемпион UFC в полулегком весе, рассказал , что думает о борцовских навыках следующего соперника

«Я не боюсь борьбы Топурии. Вы уже видели мой грэпплинг в поединке с более тяжелым парнем. У меня нет проблем в партере. На тренировках я спаррингую с одними из лучших борцов в мире»

Поединок Волкановски и Топурии в битве за пояс в полулегком весе возглавит турнир UFC 298. Алекс подходит к этой встрече после поражения нокаутом от Ислама Махачева.

Илия ранее одолел единогласным решением судей Джоша Эммета. Грузин в своей карьере еще не потерпел ни единого поражения. Он выиграл все 14 боев в ММА.