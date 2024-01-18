Дэнни Гарсия: Я не вижу фаворита бою Кроуфорда и Лопеса

, бывший чемпион мира по боксу в полусреднем весе по версии WBC, одинаково оценил шансыв очном поединке.

«Теофимо довольно крупный и сильный парень для первого полусреднего веса. Он бы отлично смотрелся в 147-ми фунтах. На бумаге стоило бы отдать предпочтение Теренсу. Но с учетом того, как за последнее время набрал Лопес, я уже не вижу фаворита в этом бою»

Накануне Лопес бросил вызов Теренсу Кроуфорду и заявил о возможном подъеме в полусредний дивизион. Теофимо сейчас является чемпионом мира в весе до 63,5 кг по версии WBO.

Кроуфорду принадлежат титулы WBC, WBA и WBO в полусреднем весе. Теренс выиграл все 40 боев в карьере. У Теофимо 19 побед и одно поражение на ринге.